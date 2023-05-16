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Общество

Псковичка разыскивает дядю, который не общался с её семьёй более 40 лет

17.05.2023 13:22|ПсковКомментариев: 0

Сергея Афанасьева ищут в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Обращение в программу направила племянница Дина. Она указала, что дядя – родной брат ее отца. Он появился на свет в 1954 году.

«Братья, увы, не общались больше 40 лет. Причину этого мы не знаем. Папа переписывался со своим отцом (нашим дедом), к сожалению, письма не сохранились. В последнем письме дед писал, что его, скорее всего, отправят в дом престарелых. После этого отец написал письмо, но оно вернулось обратно... Хотелось бы узнать о судьбе деда и сообщить, что папы не стало в 2016 году», - написала она.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2886039, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке». 

Теги: #жди меня
Источник: Псковская Лента Новостей
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