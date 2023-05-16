Общество

Лидер рок-группы «КняZz» пригласил псковичей на концерты 5 и 6 июня

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев пригласил псковичей на свои концерты, которые пройдут в псковском Доме офицеров 5 и 6 июня.

«Неожиданно для себя мы в город Псков приедем не только 5 июня, но и 6 июня. Будем рады всех видеть! Это же недалеко от Питера. Помните, географию? Так что увидимся!» - сказал Андрей Князев.

Напомним, на «Нашем Радио» проходит розыгрыш билетов на концерт группы «КняZz». Чтобы выиграть пригласительные билеты, нужно слушать эфир радиостанции на волне 103.0 FM и дозвониться первым по номеру, указанному в специальном ролике, как только он прозвучит в эфире.

Розыгрыш проходит ежедневно до 19 мая.

Информационный партнер мероприятий - «Наше Радио» в Пскове.