Общество

Жители Псковской области могут поступить на военную службу через портал «Госуслуги»

Сервис «Поступление на военную службу по контракту или добровольцем» работает на Едином портале государственных и муниципальных услуг, информирует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Сервис позволяет жителям региона подавать заявления на заключение контракта с Минобороны РФ в электронном виде.

Напомним, поступить на военную службу по контракту могут граждане в возрасте от 18 лет. Основные требования для вступления в добровольческое формирование: российское гражданство, возраст до 60 лет, прохождение военной службы или военных сборов, занятия стрелковыми видами спорта, работа в силовом ведомстве, членство в охотничьей общественной организации или в казачьем обществе.