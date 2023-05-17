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Общество

Госдума приняла поправку о проведении выборов при военном положении

17.05.2023 17:18|Псков

Госдума в среду, 17 мая, приняла поправку, предусматривающую возможность проведения выборов на территории, на которой введено военное положение, после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ.

Поправка поддержана при рассмотрении во втором чтении законопроекта, согласно которому для приведения в соответствие с конституцией РФ в ряде федеральных законов понятие «член Совета Федерации» предложено заменить на «сенатор Российской Федерации», пишет ТАСС.

Изменение вносится в закон «О военном положении», вводится норма о том, что на территориях, на которых введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления могут проводиться в случае, если решение об их назначении принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны РФ и ФСБ России. Уточняется, что в этих случаях референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.

В действующей редакции закона указано, что при военном положении выборы и референдумы не проводятся.

Госдума также приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, устанавливающие особенности проведения выборов и референдумов при военном положении.

Они были приняты при обсуждении во втором чтении законопроекта о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов. Изменения вносятся в статью 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Сейчас она регламентирует проведение выборов и референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно поддержанным поправкам, также статья будет регулировать вопросы проведения выборов при военном положении.

Так, высшее должностное лицо субъекта РФ, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего региона. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления предложения проводит консультации с Минобороны РФ и ФСБ РФ. По итогам консультаций ЦИК принимает решение о назначении соответствующих выборов, референдума или отклоняет поступившее предложение.

В случае, если подготовка и проведение выборов, референдума на территории региона после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, они откладываются по решению ЦИК РФ, о чем она незамедлительно информирует президента России. Избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК в случае устранения обстоятельств, из-за которых выборы или референдум были отложены.

Также в поправках указано, что при проведении выборов в региональные органы госвласти по решению региональной избирательной комиссии могут образовываться избирательные участки за пределами этого субъекта. Особенности образования указанных избирательных участков, формирования участковых избирательных комиссий, составления списков избирателей, составления протоколов об итогах голосования, обработки итогов голосования, определения результатов выборов и иных вопросов подготовки и проведения голосования устанавливаются ЦИК РФ.

Теги: #закон #поправки
Источник: Псковская Лента Новостей
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