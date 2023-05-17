Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о профилактике детского травматизма

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о профилактике детского травматизма на летних каникулах, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Совсем скоро школьники отправятся на летние каникулы. Кто-то отправится в загородные лагеря, кто-то - в деревню к бабушке и дедушке, а кто-то основную часть лета проведет дома. Так или иначе, с наступлением продолжительных летних каникул актуален вопрос профилактики детского травматизма. Правда ли, что именно летом дети чаще получают травмы? Каковы показатели детского травматизма в Псковской области? Надо ли сокращать летние каникулы, чтобы уберечь детей от лишних приключений?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

• Авдонин Алексей Георгиевич - врач хирург-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы;

• Федорова Светлана Анатольевна - старшая медсестра центра здоровья детей Псковской областной клинической больницы.