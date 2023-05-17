Общество

Умер великолукский детский врач-хирург Геннадий Баранов

Детский врач-хирург, уролог Геннадий Баранов ушёл из жизни 17 мая. Об этом сообщается в группе великолукского медицинского центра «Вита» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: медицинский центр «Вита» / «ВКонтакте»

«Отзывчивый, внимательный человек, настоящий профессионал. Врач по призванию. Всю свою жизнь дарил теплоту своего сердца маленьким пациентам и их родителям, своим коллегам. Беззаветная преданность делу, вдумчивый подход, искренняя доброта и душевность Геннадия Ивановича снискали любовь и уважение всех, кто его знал. Приветливый, открытый, он всегда был готов помочь и умел найти слова поддержки для каждого», - рассказали в медицинском центре.

Коллектив медцентра выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Геннадия Баранова.

«Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили его коллеги.