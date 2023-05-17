Общество

Наиболее распространенные причины детского травматизма в Псковской области назвал врач

Наиболее распространенные причины детского травматизма в Псковской области назвал врач-травматолог, заведующий травмпунктом Псковской детской областной больницы Алексей Авдонин в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это неопытность, пренебрежение к здравому смыслу, завышенная самооценка и бесшабашность. На примере 2022 года был распространен бытовой, уличный, спортивный, школьный и транспортный травматизм», – рассказал Алексей Авдонин.

В прошлом году поступило около 2700 детей с травмами, полученными на улице. Также был зарегистрирован смертельный случай. «Смертельный исход, был случай. Биологическая смерть после удушения. Ребенок дома случайно повис на качалке для другого ребенка в дверном проеме», – объяснил врач.

По словам травматолога, маленькие дети чаще получают ожоги, а пик активности приходится на 5-7 лет при изучении мира и в период 12-14 лет.