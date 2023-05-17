Общество

Депутат ЛДПР оценил столовую школы в Себежском районе

В рамках проверок школьного питания депутат районного Собрания от ЛДПР Юрий Мягков побывал в Кузнецовской школе Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделения ЛДПР

В Кузнецовской школе обучаются более двухсот школьников.

«Директор учебного заведения Наталья Гаврилова встретила депутата ЛДПР, от трудных вопросов не уходила. Юрию Мягкову показали, где дети могут помыть и высушить руки. На самом видном месте в столовой находился стенд с меню на неделю», – отметили в партии.

В день приезда депутата на завтрак для учащихся начальной школы значились винегрет, рассольник по-ленинградски, рыба жареная, картофельное пюре, чай и ржаной хлеб.

«Всё перечисленное я увидел и на столах ребят. Ученики рассказали, что в столовую ходят с удовольствием. Повара готовят вкусно. Блюда всегда подают теплыми. В столовой, на мой взгляд, было чисто и уютно. Однако, по словам директора, после завершения строительства пристройки к школе в новое помещение переедет и столовая. Так что предела совершенству нет», - подвел итог депутат Юрий Мягков.

Также в партии напомнили, что акция по проверке работы школьных столовых проходит по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.