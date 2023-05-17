Общество

Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» устроили скоростные заезды

В рамках посещения Пскова участницы фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» посетили картинг Pit Stop, который размещается в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

«Они смогли сделать не только яркие фото, но и лично ощутить всю мощь и энергию скоростных заездов на машинках картинга. Тем более, что это были не просто заезды, а настоящая гонки, где определялись лидеры и вручались медали победителям.

В итоге самой быстрой среди «Мисс» стала Екатерина Коваль, на втором и третьем месте — Анастасия Козловская и Светлана Афанасьева. Среди «Миссис» первой стала Екатерина Бурова, на втором месте Алена Волкова, на третьем — Юлианна Новикова.

Победительницы этого этапа получат на финальном шоу номинацию «Драйв».