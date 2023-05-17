Общество

Андрей Турчак: Рабочая группа по вопросам СВО направила четвёртый доклад президенту

Рабочая группа по вопросам СВО направила четвёртый доклад президенту, в нём отражены региональные меры поддержки, которые предлагается включить в единый стандарт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».

Фото: пресс-служба «Единой России»

Это позволит создать одинаковые условия обеспечения помощью всех участников СВО и членов их семей независимо от их статусов и регионов проживания, заявил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Он сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи», – подчеркнул он.

В единый стандарт региональных мер поддержки предлагается включить:

предоставление участникам СВО льготы по уплате транспортного налога;

сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры соцподдержки в случае гибели ребёнка-участника СВО;

сохранение права многодетной семьи на бесплатное предоставление земли в случае гибели ребёнка-участника СВО;

льготы семьям участников СВО на оплату жилого помещения и ЖКУ, а также капремонта;

компенсация участникам СВО и членам их семей расходов на покупку газового оборудования и проведение работ по программе социальной догазификации в объёме не менее 100 тысяч рублей;

бесплатное соцобслуживание признанных нуждающимися супругов и родителей участников СВО;

оказание бесплатной психологической помощи членам семей участников СВО и погибших;

предоставление в 5-11-х классах школ и организациях СПО льготного горячего питания детям участников СВО и детям погибших;

освобождение от платы за детские сады для детей участников СВО и детей погибших;

зачисление в первоочередном порядке детей участников СВО и детей погибших в группы продлёнки и круглосуточного пребывания в детсадах;

освобождение от платы за продлёнку в 1-6-х классах для детей участников СВО и детей погибших;

зачисление в первоочередном порядке в группы продлёнки в 1-6-х классах детей участников СВО и детей погибших;

обеспечение семей участников СВО и погибших преимущественным правом на перевод детей в приближенные к месту жительства детсады;

обеспечение семей участников СВО и погибших преимущественным правом на перевод детей в приближенные к месту жительства школы;

предоставление права на бесплатное посещение детьми участников СВО и детьми погибших занятий в кружках и секциях;

зачисление детей участников СВО и детей погибших в первоочередном порядке в спортивные секции, безвозмездное обеспечение их спортивной экипировкой и инвентарём;

предоставление детям участников СВО и детям погибших льготных путёвок в оздоровительные лагеря и санатории;

льготное посещение для участников СВО и членов их семей (супругов, детей, родителей) культурных и досуговых мероприятий;

бесплатная стоянка для транспортных средств участников СВО;

приостановление на период участия в СВО обязательств участников СВО по полученным ранее субсидиям или грантам из региональных бюджетов.

Кроме того, Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа подготовила социальный паспорт участника СВО. Он включает типовую форму военно-социального контракта на дополнительные меры поддержки участников спецоперации, информацию о семье (наличие инвалидности или хронических заболеваний у членов семьи, финансовые обязательства, жилищно-бытовые условия, сведения о детях и родственниках), план индивидуального сопровождения семьи по федеральным мерам поддержки, план индивидуального сопровождения по мерам поддержки, указанным в едином стандарте.

«Контроль за внедрением соцпаспорта и единого стандарта мер поддержки в регионах наша рабочая группа будет вести вместе с координационным центром правительства и фондом "Защитники Отечества". Благодарю главу фонда Анну Цивилеву за поддержку этих инициатив», – заключил Андрей Турчак.

Накануне Анна Цивилева поддержала предложение рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей, сказала глава фонда на выездном заседании группы, которое прошло 16 мая.

Напомним, на базе Центра управления регионом в Красногорске рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

Ранее по распоряжению президента создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.