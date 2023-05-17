Андрей Турчак: Рабочая группа по вопросам СВО направила четвёртый доклад президенту

Рабочая группа по вопросам СВО направила четвёртый доклад президенту, в нём отражены региональные меры поддержки, которые предлагается включить в единый стандарт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России».
Фото: пресс-служба «Единой России»
Это позволит создать одинаковые условия обеспечения помощью всех участников СВО и членов их семей независимо от их статусов и регионов проживания, заявил глава рабочей группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Он сформирован на основании региональной практики и наиболее востребованных видов помощи», – подчеркнул он.
В единый стандарт региональных мер поддержки предлагается включить:
Кроме того, Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа подготовила социальный паспорт участника СВО. Он включает типовую форму военно-социального контракта на дополнительные меры поддержки участников спецоперации, информацию о семье (наличие инвалидности или хронических заболеваний у членов семьи, финансовые обязательства, жилищно-бытовые условия, сведения о детях и родственниках), план индивидуального сопровождения семьи по федеральным мерам поддержки, план индивидуального сопровождения по мерам поддержки, указанным в едином стандарте.
«Контроль за внедрением соцпаспорта и единого стандарта мер поддержки в регионах наша рабочая группа будет вести вместе с координационным центром правительства и фондом "Защитники Отечества". Благодарю главу фонда Анну Цивилеву за поддержку этих инициатив», – заключил Андрей Турчак.
Накануне Анна Цивилева поддержала предложение рабочей группы по СВО о едином стандарте региональных мер поддержки участников спецоперации. Он должен быть одинаково справедливым для всех бойцов и их семей, сказала глава фонда на выездном заседании группы, которое прошло 16 мая.
Напомним, на базе Центра управления регионом в Красногорске рабочая группа по вопросам СВО 16 мая провела заседание по разработке единого стандарта региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Установить такой стандарт Андрей Турчак предложил на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 апреля. По словам главы группы, секретаря Генсовета «Единой России», он должен включать минимально необходимый набор мер поддержки участников спецоперации и их семей, а также предусмотреть поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.
Ранее по распоряжению президента создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил Андрей Турчак. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.