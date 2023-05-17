Общество

Порховский район ждут «Культурные выходные»

«Культурные выходные» пройдут в Порховском районе. Для жителей муниципального образования организуют цикл творческих, познавательных и культурных мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Первые из них пройдут уже 19 мая. Например, в Порховской библиотеке состоится интерактивный познавательно-развлекательный квест по славянской мифологии «По ту сторону реки».

Основные мероприятия в рамках «Культурных выходных» в Порховском районе пройдут с 26 по 29 мая. Это будут различные тематические выставки, спектакли Псковского театра кукол, мастер-классы ведущих преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, а также интерактивные программы «Оружие Победы», «Псковские сказки».

Порховчан ждет и обширная концертная программа. Для жителей района выступят Губернаторский симфонический оркестр области, ансамбль русской музыки «Псков», а также студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Программа мероприятий. Организатор мероприятия — комитет по культуре Псковской области.