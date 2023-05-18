Общество

Врач предупредил об опасности купания во время майского тепла

Вода в водоемах весной еще холодная для купания, даже несмотря на то, что солнце сильно греет, из-за резкого перепада температур может произойти спазм сосудов, скачок артериального давления, потеря сознания, судорога, остановка дыхания, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что вода в водоеме прогревается не так быстро даже в начале лета, а весной она еще совершенно холодная для купания, пишет РИА Новости.

«Резкий перепад температур — это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов, или скачок артериального давления. От этого можно потерять сознание, что особенно опасно в воде. Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания. Также существует большой риск заболеть от переохлаждения», - рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что обгореть на солнце и даже получить солнечный удар можно и при относительно невысокой температуре воздуха. Особенно в безветренную погоду солнце может довольно ощутимо припекать.

«Риск ожога повышается с увеличением времени пребывания на открытом солнце. Поэтому необходимо защищать кожу солнцезащитными средствами и одеждой, носить головные уборы. Чтобы уберечься от перегрева, важно следить за достаточным потреблением воды и одеваться по погоде, а также отказаться от чрезмерного употребления алкоголя в жаркую погоду. Спиртное может нарушить работу систем организма, отвечающих за теплообмен, в результате чего риск теплового удара повышается», - добавил собеседник агентства.