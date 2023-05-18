Общество

Монтаж игрового комплекса начали в Детском парке Острова

В Детском парке города Острова начался монтаж игрового комплекса с травмобезопасным искусственным покрытием. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«Ранее была проведена подготовка площадки для паркура. Мы продолжаем благоустраивать этот объект, тем самым будет завершен второй этап реализации проекта в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"», - отметил он.

Работы планируют завершить в июле, контрольные выезды специалистов производятся в ежедневном режиме. Оборудование игрового комплекса будет рассчитано на детей в возрасте от 2 до 12 лет.

«Напомню, в прошлом году после отсыпки грунта, планировки участка и мероприятий по отведению дренажных вод, по периметру территории парковой зоны были установлены опоры уличного освещения, произведено мощение центральной дорожки и подготовка площадки под установку детского игрового комплекса», - уточнил Дмитрий Быстров.

Детский парк – один из победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».