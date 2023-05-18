Общество

Военнослужащего из Острова разыскивают родственники через телепроект «Жди меня»

Фёдора Долбилова ищут родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Он брат моей мамы, Долбиловой (Гоменко) Валентины Ивановны 15 февраля 1946 года рождения. Их мать (моя бабушка) - Долбилова Анастасия Степановна 24 марта 1908 года рождения. У моей мамы еще была сестра Долбилова Анна Ивановна и брат Голиков Александр. Проживали они в поселке Чесма Челябинской области, а затем переехали в село Петровское, а ныне город Светлоград Ставропольского края. Федор Иванович был военнослужащим и проживал в городе Остров Псковской области», - указали они в своей заявке на сайте программы «Жди меня».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».