Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Мариной Борисенковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — депутат Псковской городской Думы, председатель Псковского регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о работе над социальной средой проживания в Пскове. Произошли ли позитивные изменения за годы реализации программы «Доступная среда»? Почему больше всего трудностей с доступной средой наблюдается в сфере жилья и благоустройства? Насколько общественный транспорт в Пскове приспособлен для маломобильных граждан?

Трансляция завершена.