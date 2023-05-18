Общество

Псковский губернатор поблагодарил второклассника за спасение 5-летней девочки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 18 мая, свой рабочий день начал со встречи с второклассником Игорем Беловым из поселка Плюсса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В конце апреля мальчик спас из воды пятилетнего ребенка. Девочка-соседка упала в пруд, не смогла выбраться и начала тонуть. Не раздумывая, Игорь Белов кинулся на помощь и спас ее.

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Глава региона поблагодарил героя за поступок и за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, вручил благодарственное письмо правительства и часы.

«Ты — молодец! Совершил настоящий мужской поступок, поэтому и часы дарю тебе мужские. Такие часы есть и у военных на специальной военной операции. Знаю, что в школе тебя тоже очень хвалят», — сказал мальчику Михаил Ведерников. Игорю и спасенной девочке губернатор также вручил комплект книг Псковских сказок.

Особые слова благодарности за воспитание сына Михаил Ведерников адресовал маме второклассника Жанне Витаевой. «Я узнала о его поступке только вечером, сначала сын постеснялся и не рассказал. Я долго приходила в себя, переживала, что могла случиться трагедия на улице. Девочка маленькая. У нас его все хвалят. В поселке Игорь стал знаменитостью. Я очень горжусь сыном», — заметила мама.

«Мы тоже все гордимся тобой. Так держать!» — похвалил Игоря Михаил Ведерников и пожелал ему дальнейших успехов.