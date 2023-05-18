Общество

У маленькой россиянки достали рог единорога из лба

В Подмосковье у маленькой девочки достали рог единорога из лба. Она ходила с ним два года.

Фото: Baza / Тelegram

Недавно в столичную больницу обратились родители 7-летней девочки. Они беспокоились из-за небольшого уплотнения у неё на лбу. Медики провели ультразвуковую диагностику и оказалась, что во лбу девочки находится игрушечный рог единорога, сообщает Telegram-канал Baza.

Оказалось, два года назад ребёнок упал на игрушку и поранил лоб. Родители тогда обработали рану, намазали её противорубцовым гелем и не заметили, как часть игрушки осталась в голове девочки. В этот раз рог, наконец, достали.