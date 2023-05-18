Общество

Лисицу и журавля запечатлели фотоловушки Полистовского заповедника

Лисица, серый журавль, заяц, лось и олень попали в объектив фотоловушек Полистовского заповедника. Об этом сообщается в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Сотрудники научного отдела проверили весенние фотоловушки, делимся с вами новыми кадрами!» – говорится в посте.

Сотрудники заповедника также предложили подписчикам сообщества определить, кто находится на фото.

Ранее директор заповедника Николай Кораблёв в беседе с ПЛН пояснил, что данные с фотоловушек снимаются один раз за несколько месяцев.

«Бывает, что снимаем чаще, но регулярности нет, зависит от графика рейдов инспекторов и научных сотрудников. А также от представлений о том, насколько место фотоловушки "посещаемое"», – добавили в пресс-службе заповедника.