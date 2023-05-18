Общество

Тренировка по задержанию террористов прошла на аэродроме в Пскове. ФОТО

Оперативный штаб в Псковской области организовал тренировку оперативной группы по осуществлению первоочередных мер при угрозе или совершении террористического акта на аэродроме совместного базирования в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

К мероприятию привлекли силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС России, а также Министерства обороны Российской Федерации.

Оперативный штаб в Псковской области проверил готовность сил и средств оперативной группы в МО «Город Псков», отработал практические действия по оцеплению и блокированию объектов.

«По замыслу, трое вооружённых людей под видом работников аэропорта проникли в зону транспортной безопасности аэропорта в целях совершения диверсионно-террористического акта. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление. Благодаря чётким и слаженным действиям силовых структур террористический акт был пресечён», - отметили в ведомстве.

Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к борьбе с терроризмом на территории региона, добавили в пресс-службе.