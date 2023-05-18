Общество

Борис Елкин посетил завод «Псковский гончар»

Глава города Пскова Борис Елкин посетил завод «Псковский Гончар» сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель завода «Псковский гончар» Константин Хлебников ознакомил главу города со всеми стадиями производства различных керамических изделий и рассказал о деталях и особенностях изготовления. Он отметил, что значимая часть изделий производится со значительной долей участия работников в производстве. Так, росписью изделий занимаются вручную профессиональные художники.

«Действительно, очень интересное и уникальное производство. Оно сохранилось с давних времён, и многое оборудование уже переделано. Это очень старые станки и, главное, они работают до сих пор. Не так много таких производств осталось, мы знаем всего несколько, поэтому, конечно, это очень интересно. Я думаю, что есть потенциал для роста», — рассказал Борис Елкин.

Множество станков сотрудники предприятия модернизировали и приспособили для создания индивидуальных форм, которые используются только на территории завода.

Вместе с Борисом Елкиным производство осмотрела первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова.

Завод «Псковский Гончар» производит керамические изделия посудной группы, цветочники, сувенирную продукцию. Имеет статус предприятия народных художественных промыслов. В настоящий момент проводится модернизация производства и реконструкция предприятия. На данный момент на заводе работают порядка 84 сотрудников.