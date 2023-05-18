Общество

Ввоз крупной партии бразильских лаймов запретили на границе РФ в Псковской области

Ввоз крупной партии бразильских лаймов запретили на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при попытке ввоза партии лаймов происхождением из Бразилии. 20,2 тонны цитрусовых фруктов перевозились автомобилем из Нидерландов в Санкт-Петербург.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля эксперты установили несоответствие сведений на маркировочных этикетках данным, которые были указаны в фитосанитарном сертификате. В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз 20,2 тонн цитрусовых на территорию Российской Федерации был запрещен.