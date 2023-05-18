Общество

Какую работу считают сверхурочной, уточнил Роструд

Сотрудников можно привлечь к работе за пределами установленного графика. При этом не весь такой труд признают сверхурочным. Роструд уточнил, какая работа считается сверхурочной. В ведомстве отметили, что сотрудник привлекается к сверхурочной работе, если у него установлена норма выработки. В ином случае работник трудится в режиме ненормированного рабочего дня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

Если график работы сотрудника или режим его рабочего времени отличается от общих правил, которые установлены в организации, то такой индивидуальный режим работы прописывают в трудовом договоре с сотрудником.

Роструд пояснил, что работа считается сверхурочной, когда сотрудник работает за пределами установленной продолжительности рабочего времени либо нормального количества рабочих часов за учетный период или сотрудник выполняет работу по приказу или распоряжению работодателя. Контролеры уточнили, что сотрудник вправе отказаться от сверхурочной работы. Такой отказ не будет нарушением и за него нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности, подчеркнули в СОЦПРОФ.