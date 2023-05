Общество

Арбитражный суд Псковской области с начала года рассмотрел более 80 дел о защите авторских прав

С начала года Арбитражный суд Псковской области рассмотрел 84 дела, связанных с защитой нарушенных интеллектуальных прав, в том числе 75 дел о нарушении прав на товарные знаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Требования удовлетворены по 63 делам. Общая сумма присужденной компенсации по указанным делам из заявленных 5 млн 4 тысячи рублей составила 2 млн 981 тысячу рублей.

Производство по двум делам было прекращено в связи с отказом от иска, 17 дел окончились заключением мирового соглашения, два передали по подсудности.

Истцами по таким делам чаще всего выступают ООО «Союзмультфильм», АО «Киностудия "Союзмультфильм"», ООО «Студия анимационного кино «Мельница» (мультфильм «Лунтик»), ROI VISUAL Co., Ltd (Корея, мультфильм «Робокар Поли»), АО «Сеть телевизионных станций» (мультфильм «Три кота»), Entertainment One UK Limited (Великобритания, мультфильм «Свинка Пеппа») и другие.

Основная категория ответчиков – индивидуальные предприниматели.