Общество

Председатель Госдумы назвал английский язык мертвым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что английский язык является мёртвым и его время ушло. Такое заявление он сделал в рамках парламентской ассамблеи ОДКБ в четверг, 18 мая.

Обращаясь к присутствующим Володин отметил, что время английского языка ушло, нужно начинать учить национальные языки, а также языки межнационального общения, например, китайский. Володин также привел ситуацию, когда в Индии делегация оказалась без переводчика, поскольку был приглашен специалист по английскому языку, а там все чиновники давно между собой говорят на хинди, пишет RuNews24.

Спикер подчеркнул, что Индия отвоевала право говорить на родном языке, борясь за свою независимость и подняв экономику страны на пятое место в мире. В то время как бывшие колонизаторы – Великобритания, утратила свое место.