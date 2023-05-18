Общество

Объем детских соцвыплат на карты ВТБ вырос на треть

С начала года число клиентов, получающих единое детское пособие на карты ВТБ, превысило 50 тысяч человек, а с учетом всех видов детских социальных выплат – более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца года составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый – в Приволжском (19%), где превалируют клиенты из Пермского края и Самарской области. Ещё 15% семей – из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

«ВТБ активно поддерживает социальные инициативы государства. Мы являемся одним из ключевых банков для перечисления средств по программам поддержки, а также работаем над собственными программами помощи для семей с детьми. Суммарно на эти цели ВТБ уже направил свыше 3 млрд рублей. В прошлом году банк запустил калькулятор для расчёта положенных родителям выплат на детей, которым уже воспользовались более 300 тысяч россиян. Мы существенно упрощаем процесс оформления заявлений на их получение на портале «Госуслуг» и ускоряем распоряжение материнским капиталом. С начала года более 50 тысяч человек начали получать единое детское пособие на карту ВТБ», – прокомментировал начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.

ВТБ реализует программу поддержки клиентов с 2021 года. Например, ВТБ за свой счет оформляет страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Для семей с детьми был запущен «Семейный банк», который объединяет карточные продукты и позволяет всем членам семьи, в том числе несовершеннолетним, пользоваться банковскими продуктами в рамках одного счёта.