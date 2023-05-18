Общество

Грозы прогнозируют в Псковской области 22 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 22 мая. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем в большинстве районов ждут кратковременные дожди, местами - грозы.

Прогнозируется ветер северо-восточных и восточных направлений со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, каким будет лето в Псковской области.