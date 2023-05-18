Врач назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Чай содержит в себе много различных микроэлементов, однако напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая.
«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду», - приводит слова Тяжельникова РИА Новости.
Также он отметил, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.
Специалист отметил, что для того, чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60-80. При этом любой чай нужно пить сразу же после того, как он заварился, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства.
«Повторное заваривание листовой заварки допускается – черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить три-четыре раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз», - пояснил эксперт.
Добавим, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днём чая.