Общество

Врач назвал полезное для организма количество чашек чая в день

Чай содержит в себе много различных микроэлементов, однако напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в Международный день чая.

«В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду», - приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Также он отметил, что чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повышению возбудимости, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.

«Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу. Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни», - рассказал Тяжельников, подчеркивая, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний.

Специалист отметил, что для того, чтобы чай передал напитку свои полезные свойства, его нужно правильно заваривать. Так, для черного чая необходима вода с температурой практически 100 градусов, а зеленый чай заваривается при 60-80. При этом любой чай нужно пить сразу же после того, как он заварился, так как остывший напиток теряет все свои полезные свойства.

«Повторное заваривание листовой заварки допускается – черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый можно заварить три-четыре раза. Это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз», - пояснил эксперт.

Добавим, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днём чая.