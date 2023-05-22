Общество

Единороссы подарили руководителю ТОСа в Стругокрасненском районе газонокосилку

Газонокосилку подарили руководителю территориального общественного самоуправления «Селяне» в Стругокрасненском районе. Накануне Всероссийского дня ТОСов депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Геннадий Григорьев и глава Стругокрасненского района Александр Волков вручили подарок Елене Григорьевой из деревни Хредино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

С просьбой о необходимости приобрести газонокосилку руководитель ТОС «Селяне» Елена Григорьева обратилась к депутату Псковского областного Собрания Геннадию Григорьеву в августе 2021 года во время встречи населения с депутатами.

«За сезон траву нужно обкашивать не менее пяти раз. Раньше мы привлекали население со своими личными косами и триммерами, но своё – это своё. Геннадий Владимирович пообещал, что сделает нам такой подарок и выполнил свое обещание», – рассказала Елена Григорьева.

Геннадий Григорьев отметил, что во время посещения ТОСа он обратил внимание, что в деревне установлена хорошая площадка, которая пользуется спросом у детей. «Селяне намерены благоустраивать и дальше свою территорию, интерес у людей есть. В деревне Хредино работает замечательно развивающийся ТОС, который объединил и сплотил людей. Вместе с главой района Александром Анатольевичем Волковым мы подарили косилку, чтобы жители могли ухаживать за территорией надлежащим образом», – подчеркнул Геннадий Григорьев.

В отделении партии напомнили, что ТОС – это территориальное общественное самоуправление, созданное для решения проблем и вопросов местного значения, механизм, который объединяет власть и жителей деревни, города или дома. «Это эффективный инструмент для повышения уровня и качества жизни населения на своей территории. Организация ТОС способна решить многие житейские вопросы, такие как: чистота и порядок во дворе и подъездах, организация детских площадок и автомобильных парковок и многие другие вопросы», - рассказали в отделении.

Главными задачами ТОС «Селяне» для себя определил защиту прав и законных интересов жителей ТОС, содействие органам местного самоуправления, участие в благоустройстве и очистке территории, организацию культурно-просветительской и спортивно-массовой работы среди жителей.