Общество

Московская компания взяла аванс за поставку автомобилей для псковских госорганов и пропала

Московскую компанию «Эдельвейс», которая не поставила в лизинг четыре легковых автомобиля для управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по региону.

Стоимость контракта составляла 13,5 миллионов рублей. Заказчик должен был выплатить аванс в размере 24,6% от цены контракта. Аванс поставщик получил, однако автомобили не поставил и перестал выходить на связь с заказчиком.

Помимо того, что ООО «Эдельвейс» теперь не сможет принимать участие в торгах в течение двух лет, проверкой его деятельности на предмет мошенничества займутся правоохранительные органы.