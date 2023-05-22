Общество

Мобильным операторам предлагают упростить доступ к земле

Упрощенный порядок оформления прав на линейные объекты — трубопроводы, газопроводы, линии электропередачи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, — предложили распространить на линии и объекты связи. Такие поправки к законопроекту о «линейной амнистии» подготовили сенаторы Вадим Деньгин и Артем Шейкин. Они уверены, что благодаря этому решению доступ к качественной связи и высокоскоростному Интернету смогут получить больше проживающих на отдаленных территориях россиян.

По стране протянуто около 720 тысяч километров электросетей, газо- и трубопроводов, оформить которые по действующему законодательству невозможно, хотя фактически их эксплуатируют коммунальные службы. Эти так называемые линейные объекты создавали до принятия Градостроительного кодекса, то есть больше 18 лет назад. Строительных и правоустанавливающих документов на них не сохранилось, зарегистрировать их нельзя, поэтому формально они подлежат сносу, уточнят «Парламентская газета».

В конце прошлого года кабмин внес в Госдуму законопроект, который призван упростить и урегулировать передачу земельных участков единому оператору газификации и другим естественным монополиям. Если линейные объекты построены до 1 января 2006 года, то для их постановки на кадастровый учет и государственной регистрации права будет достаточно оформить технический план и декларацию о таком объекте. А обращаться в суд будет уже не надо — достаточно установления публичного сервитута, то есть возможности использовать земельный участок. Эксперты прозвали законопроект «линейной амнистией».

«После принятия нового регулирования будет четко определено, кто отвечает за столь нужную людям инфраструктуру», — отмечал при внесении документа премьер-министр Михаил Мишустин.