Общество

Врач развеяла миф о том, что сигареты помогают побороть стресс

Курение чрезвычайно опасно для здоровья, но многие люди полагают, что вдыхание табачного дыма помогает им избавляться от напряжения, снимать стресс и успокаиваться в сложные моменты их жизни, отметила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

«Существует миф о том, что сигареты успокаивают. Перенервничав, многие люди идут покурить, чтобы "снять стресс". Но надо понимать, что успокаивают не сигареты, не никотин и не табачный дым, а то, как человек дышит в процессе курения», – приводит слова Казачковой радио Sputnik.

Успокаивающим действием на нервную систему обладают дыхательные практики, а не употребление табачной продукции, уточнила она.

«Дыхательные практики помогают успокоить нервную систему. Если человек методично вдыхает и выдыхает воздух, размеренно дышит, как во время курения, то он перестает реагировать на стресс. Именно за счет этого человек успокаивается, сигареты тут ни при чем», – заключила Казачкова.