Общество

Как долго работают россияне на пенсии, рассказали эксперты

Росстат раскрыл среднюю продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии. В 2022 году он составил 7,47 года. Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики (с 2011 года — тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет).

В 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в 7,02 года, пишет RuNews24.

В течение почти 7,5 лет совмещают пенсию с работой россияне, получающие досрочную трудовую и военную пенсии, а 11,82 года — те, кому положены выплаты по инвалидности. Обе эти категории выходят на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста, уточняет Росстат. В 2022 году он составлял 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин. До начала пенсионной реформы в 2019 году — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.