Общество

Псковские фонтаны передают на обслуживание в новую организацию

Псковские фонтаны передают на обслуживание в новую организацию. Об этом сообщили в администрации города Пскова в ответ на обращение горожанки в комментариях к записи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона анонсировал появление нового фонтана на территории сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах.

Горожане прокомментировали посты на его странице.

«На Летнем пустили фонтан, и после 9 мая спустили воду. У меня ребенок спрашивает: "А почему фонтан больше не работает?"» – высказалась псковичка.

«В настоящее время ведется процедура передачи фонтанов в новую эксплуатирующую организацию. После переоформления всех необходимых документов, фонтаны будут приведены в рабочее состояние. В летний период работа фонтанов будет восстановлена», – пояснили представитель администрации города.