Общество

Три мемориальные плиты заказали для воинских захоронений в псковских деревнях

Три мемориальные плиты установят на воинских захоронениях в деревнях Торошино и Черняковицы Псковского района. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Две мемориальные плиты и подставки под них установят на братском захоронении воинов Великой Отечественной войны в деревне Торошино, одну плиту с подставкой - на воинском захоронении в деревне Черняковицы.

Плиты для захоронения в деревне Торошино должны будут сделать из полированного дымовского гранита, на них расположатся 215 фамилий погибших. Плиту для могилы в деревне Черняковицы изготовят из полированного черного гранита, не нее нанесут 20 фамилий воинов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 508 тысяч 915 рублей 50 копеек. Заказчик - администрация Псковского района.

Подрядную организацию определят 31 мая.