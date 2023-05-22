Общество

Вспышки молний и заморозки зафиксировали в Псковской области

Вспышки молний и заморозки зафиксировали в Псковской области, сообщается на сайте Росгидромета.

В период с 20 по 22 мая метеорологические условия в северной половине европейской территории России определялись влиянием очередного Скандинавского антициклона, расширившимся от Балтийского моря до Урала. При этом на юго-западе Северо-Западного федеральных округов отмечалось влияние системы атмосферных фронтов, связанных со Средиземноморской циклонической депрессией. Облачность системы атмосферных фронтов, связанная с циклоном, отчетливо прослеживается на карте нефанализа и монтаже спутниковых изображений, совмещенных с картой термобарического поля.

В период с 20 по 22 мая в Псковской, Тверской областях и Башкортостане столбики термометров опускались до -1 °С. А 22 мая в утренние часы отдельные вспышки молний отмечались в Псковской, Новгородской и Курской областях.

По спутниковым данным НИЦ «Планета» в период c 20 по 22 мая единичные очаги возгораний зафиксированы в Северо-Западном (Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская области, Коми), Центральном (Тверская, Смоленская, Брянская, Московская, Калужская, Липецкая области) и Приволжском ФО (Кировская область, Пермский край, Мордовия, Удмуртия).