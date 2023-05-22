Общество

Итоги муниципального конкурса ТОСов подвели в Псковском районе

Итоги муниципального конкурса по реализации проектов территориальных общественных самоуправлений подвели в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В этом году на реализацию проектов ТОС из местного бюджета направили 2 млн рублей. На заседании конкурсной комиссии эксперты оценили предоставленные проекты и определили победителей.

Лучшие по рейтингу:

ТОС «Тямша» с проектом «I этап проекта "Мамин парк"» - 27 баллов;

ТОС «Александровский посад» с проектом «Чистый остров» - 27 баллов;

ТОС «Кирово» с проектом «Строительство комплексов детских игровых площадок для активного семейного отдыха в деревне Кирово на улицах Центральная и Луговая» - 27 баллов.

«Конкурс проводился в Псковском районе впервые и, будем надеяться, что в следующем конкурсе количество участников вырастет. Благодаря ТОС, которые приняли участие в конкурсе, возрастет площадь благоустроенной территории Псковского района», - отметили в администрации.