Итоги муниципального конкурса ТОСов подвели в Псковском районе

Итоги муниципального конкурса по реализации проектов территориальных общественных самоуправлений подвели в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году на реализацию проектов ТОС из местного бюджета направили 2 млн рублей. На заседании конкурсной комиссии эксперты оценили предоставленные проекты и определили победителей.
Лучшие по рейтингу:
«Конкурс проводился в Псковском районе впервые и, будем надеяться, что в следующем конкурсе количество участников вырастет. Благодаря ТОС, которые приняли участие в конкурсе, возрастет площадь благоустроенной территории Псковского района», - отметили в администрации.