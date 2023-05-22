Врачам дадут миллион рублей и предоставят жилье при трудоустройстве в санаторий «Хилово»

Профсоюзы Псковской области выплатят миллион рублей и предоставят служебное жильё врачам, которые примут решение трудоустроиться в санаторий «Хилово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
На фото: главный врач санатория «Хилово» Евгения Дудченко. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
В профсоюзном санатории «Хилово» для врачей из списка вакантных должностей при устройстве на работу предусмотрены бонусы в виде предоставления жилья и единовременные денежные выплаты в размере миллиона рублей.
Согласно условиям договора, врач должен будет проработать в санатории не менее 5 лет, при этом специалистам, кроме выплаты, будет предложено служебное жилье на основе договора найма жилого помещения.
«Санаторий растет и развивается на благо нашего населения и, главное, членов профсоюзов, которые могут оздоравливаться в санатории по льготной стоимости. В перспективе дальнейшее расширение услуг и развитие», - отметил председатель Совета учредителей санатория, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.