Общество

Врачам дадут миллион рублей и предоставят жилье при трудоустройстве в санаторий «Хилово»

Профсоюзы Псковской области выплатят миллион рублей и предоставят служебное жильё врачам, которые примут решение трудоустроиться в санаторий «Хилово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

На фото: главный врач санатория «Хилово» Евгения Дудченко. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В профсоюзном санатории «Хилово» для врачей из списка вакантных должностей при устройстве на работу предусмотрены бонусы в виде предоставления жилья и единовременные денежные выплаты в размере миллиона рублей.

«Популярность санатория среди жителей Псковской области и соседних регионов постоянно растет. В "Хилово" появляются новые медицинские услуги, приобретается новое медицинское оборудование. И, конечно же, в связи с этим нам нужны высококвалифицированные специалисты. Для привлечения новых кадров в санаторий мы разработали новую программу "Доктор для санатория", в которой для специалистов, пришедших на работу в здравницу, предусмотрены хорошие условия», - прокомментировала программу директор санатория «Хилово» Татьяна Бергер.

Согласно условиям договора, врач должен будет проработать в санатории не менее 5 лет, при этом специалистам, кроме выплаты, будет предложено служебное жилье на основе договора найма жилого помещения.

«Санаторий растет и развивается на благо нашего населения и, главное, членов профсоюзов, которые могут оздоравливаться в санатории по льготной стоимости. В перспективе дальнейшее расширение услуг и развитие», - отметил председатель Совета учредителей санатория, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.