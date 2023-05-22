Общество

Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны

Вступил в силу федеральный закон, согласно которому лица, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, и им установлены правовые гарантии социальной защиты наравне с лицами, награжденными знаком «Житель блокадного Ленинграда» либо «Житель осажденного Севастополя», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Статус ветерана ВОВ предоставил жителям осажденного Сталинграда право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой сегодня составляет 3 896 рублей в месяц, и набор социальных услуг, включающий бесплатные лекарства, медицинские изделия, проезд на пригородных электричках и санаторное лечение.

Также у новой категории ветеранов появилось право на дополнительное материальное обеспечение в размере 500 рублей в месяц и льготы по пенсионному обеспечению. После вступления закона в силу жители Сталинграда смогут получать одновременно две пенсии.

Добавим, что знак «Житель осажденного Сталинграда» был учрежден в 1965 году и присваивался жителям города-героя, которые находились в блокаде во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.