Общество

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует в Пскове

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует по всей России. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования( ГИА) в Пскове в 2023 году планируют сдавать 2529 учащихся 9 классов (2367 - в форме ОГЭ, 162 - в форме ГВЭ), что на 169 человек больше по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Участники ГИА-9 сдаю 4 экзамена: два обязательных (математика и русский язык) и два по выбору. Выбор предметов в Пскове в этом году распределился следующим образом:

Обществознание – 1359 человек,

Информатика и ИКТ – 1177 человек,

География – 754 человека,

Биология – 512 человек,

Физика – 280 человек,

Химия – 234 человека

Иностранные языки – 199 человек,

История 85 человек,

Литература – 64 человека.

«Особенностями проведения ГИА-9 в этом учебном году является наличие среди выпускников 9 классов двух призёров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории и по обществознанию. Данные выпускники освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов», - отметили в администрации Пскова.

Всего в Псковской области в этом году ОГЭ сдают 6614 девятиклассников. Экзамены проведут в следующие дни:

24 мая - история, физика, биология;

30 мая - обществознание, информатика, география, химия;

2 и 3 июня - иностранные языки;

6 июня - русский язык;

9 июня - математика;

14 июня - литература, физика, информатика, география;

17 июня - обществознание, биология, химия.

Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.