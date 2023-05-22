Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует в Пскове

Основной государственный экзамен для девятиклассников стартует по всей России. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования( ГИА) в Пскове в 2023 году планируют сдавать 2529 учащихся 9 классов (2367 - в форме ОГЭ, 162 - в форме ГВЭ), что на 169 человек больше по сравнению с прошлым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
Участники ГИА-9 сдаю 4 экзамена: два обязательных (математика и русский язык) и два по выбору. Выбор предметов в Пскове в этом году распределился следующим образом:
«Особенностями проведения ГИА-9 в этом учебном году является наличие среди выпускников 9 классов двух призёров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории и по обществознанию. Данные выпускники освобождаются от сдачи соответствующих экзаменов», - отметили в администрации Пскова.
Всего в Псковской области в этом году ОГЭ сдают 6614 девятиклассников. Экзамены проведут в следующие дни:
Напомним, основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня.