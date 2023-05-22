Общество

Госдума во II чтении приняла проект о штрафах за выброшенных животных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных, в том числе штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан.

Проект был внесен в Думу в декабре 2021 года депутатами Владимиром Бурматовым и Павлом Крашенинниковым. Проектом предлагается установить штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровья граждан, пишет РИА Новости.

Проект предполагает введение штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Также документ устанавливает штрафы за жесткое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей. Законопроект предполагает введение штрафов в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.