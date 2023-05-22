Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
розыгрыш билетов на премьеру
Счастливое материнство
«Опальное» время
трудяга на отдыхе
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Топ учебных заведений
Топ уютных летних террас Пскова
2ГИС 10 лет в Пскове
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
перевозки между Таллином и Псковом
Надежные стоматологии Пскова
Господин Рейтингомер
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 23.05.2023 15:560 Пятидневная ярмарка вакансий проходит в Псковском медицинском колледже 23.05.2023 15:410 Михаил Ведерников – выпускникам: Для вас открыты все пути 23.05.2023 15:170 Зампредседателя Псковского облсовпрофа отправился на семинар по оргработе в Казань 23.05.2023 15:000 Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны 23.05.2023 14:370 Арендовать палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга»
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 17.05.2023 12:102 Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 16.05.2023 12:551 Жаркое лето двадцать третьего
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников – выпускникам: Для вас открыты все пути

23.05.2023 15:41|Псков

С окончанием школы выпускников Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! Вот и настал этот долгожданный и волнительный момент в вашей жизни. День, когда для вас прозвучал последний школьный звонок. Скоро вы покинете стены родной школы, где провели столько лет, постигая азы науки. За эти годы вы стали образованными, интересными, любознательными юношами и девушками. Здесь вы учились дружить и разрешать конфликты, уважать взрослых и сами становились авторитетными старшими товарищами, учились работать в команде, помогать друг другу и защищать слабых», - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, все эти годы с выпускниками были классные руководители, учителя и педагоги, которые во многом стали для наставниками и даже вторыми родителями.

«Они передавали вам не только знания, но и делились своим опытом, помогали пережить неудачи и разделяли с вами радость от побед. Поблагодарите их за все доброе, светлое и полезное, что они вам дали. Друзья, для вас начинается новый и интересный жизненный этап. Поступление в университет, выбор профессии, поиск себя и реализация своих возможностей. Для вас открыты все пути, и вы сможете стать, кем захотите. Главное – верить в себя, честно трудиться, не бояться ошибок, трудностей и неудач», - продолжил он.

Михаил Ведерников призвал выпускников помнить о малой Родине, о наставниках и педагогах, которые сделали все, чтобы они получили достойное образование и необходимые знания.

«И знайте, что здесь, на Псковской земле, вас всегда готовы поддержать, в том числе в любых начинаниях, идеях, проектах. Успехов вам, удачи на жизненном и профессиональном пути, и всего самого доброго!» - подытожил он.

Теги: #образование #выпускной
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 68 человек
23.05.2023, 16:310 Жители Петербурга стали чаще жаловаться на конфликты в школах 23.05.2023, 16:160 Уличное освещение оборудуют в четырёх псковских деревнях 23.05.2023, 16:150 «Гонки по вертикали»: бросок на юг, дело умных мужчин и «казалось бы, причем тут шашлык» 23.05.2023, 16:090 «Гайд-парк»: Член ЦИК Андрей Шутов об истории избирательной системы современной России. ВИДЕО
23.05.2023, 16:030 Полицейские нашли подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки в Пскове 23.05.2023, 15:560 Пятидневная ярмарка вакансий проходит в Псковском медицинском колледже 23.05.2023, 15:420 Два автомобиля столкнулись на вафельной разметке в Пскове 23.05.2023, 15:410 Михаил Ведерников – выпускникам: Для вас открыты все пути
23.05.2023, 15:220 Движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения ралли 27 мая 23.05.2023, 15:170 Зампредседателя Псковского облсовпрофа отправился на семинар по оргработе в Казань 23.05.2023, 15:120 Житель Куньинского района ответит в суде за удар ножом в пах знакомого 23.05.2023, 15:040 Фронтмен группы «Звери» устроил дебош в баре
23.05.2023, 15:000 Жителей осажденного Сталинграда приравняли к ветеранам войны 23.05.2023, 14:430 Большинство собственников квартир пока не активно участвует в судьбе дома – Дмитрий Быстров 23.05.2023, 14:370 Арендовать палатку со всеми удобствами предлагают гостям исторического фестиваля «Хельга» 23.05.2023, 14:350 Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Печорах
23.05.2023, 14:320 Работа мечты: как получить новую профессию бесплатно 23.05.2023, 14:280 20-летняя россиянка изрубила мать кухонным топориком 23.05.2023, 14:190 Благоустройство воинских захоронений в Гдове планируют завершить до конца года 23.05.2023, 14:150 Как добиться признания жилья непригодным, рассказал Дмитрий Быстров
23.05.2023, 14:140 Автомобиль врезался в автобус с детьми в Пскове 23.05.2023, 14:080 Трудяга на отдыхе 23.05.2023, 13:590 Псковский музей-заповедник будет сотрудничать с Коломенским 23.05.2023, 13:500 Более 16 тысяч детей в Псковской области станут участниками летней программы отдыха и оздоровления
23.05.2023, 13:420 Врачам дадут миллион рублей и предоставят жилье при трудоустройстве в санаторий «Хилово» 23.05.2023, 13:340 Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции 23.05.2023, 13:250 Владимир Кузь: Юные вандалы не понимают, что рушат построенное на деньги их родителей 23.05.2023, 13:150 Названы самые популярные дисциплины у сдающих экзамены псковичей
23.05.2023, 13:140 Андрей Шутов: ДЭГ позволило вернуть молодежь на выборы 23.05.2023, 13:100 Памятник музейщикам установили в Пушкинских Горах 23.05.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ветхое и аварийное жилье – реально ли решить проблему? 23.05.2023, 13:010 Псковичка похвасталась первой полуспелой клубничкой
23.05.2023, 12:570 Как долго работают россияне на пенсии, рассказали эксперты 23.05.2023, 12:500 Три мемориальные плиты заказали для воинских захоронений в псковских деревнях 23.05.2023, 12:460 ЕГЭ по китайскому языку впервые сдадут в Псковской области 23.05.2023, 12:350 Член ЦИК России Андрей Шутов: Взаимодействие с молодежью – это работа на будущее нашей политической системы
23.05.2023, 12:330 Тротуары в Пскове продолжают очищать от грязи. ФОТО 23.05.2023, 12:230 Почти 10 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ и ОГЭ в Псковской области 23.05.2023, 12:200 Герман Греф: Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти 23.05.2023, 12:140 Завершился очередной суд по делу о скандальной закупке мебели для ДМШ №1 Пскова
23.05.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с членом ЦИК Андреем Шутовым 23.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 23 мая 23.05.2023, 11:520 Выпускник на последнем звонке пырнул ножом одноклассницу 23.05.2023, 11:450 «Внимание пчеловодам»: поля в трех районах Псковской области обработают пестицидами
23.05.2023, 11:360 Вспышки молний и заморозки зафиксировали в Псковской области 23.05.2023, 11:300 Псковские фонтаны передают на обслуживание в новую организацию 23.05.2023, 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина 23.05.2023, 11:240 «Кузница»: Ветхое и аварийное жилье – реально ли решить проблему?
23.05.2023, 11:150 Почти 500 великолучан сдадут ЕГЭ в этом году 23.05.2023, 11:090 Пскович отправится в колонию за хранение наркотиков 23.05.2023, 10:551 Создание ещё одного светомузыкального пешеходного фонтана рассмотрят в Пскове 23.05.2023, 10:360 «Гайд-парк»: Член ЦИК Андрей Шутов об истории избирательной системы современной России
23.05.2023, 10:280 Городской парк благоустроят в Пустошке 23.05.2023, 10:160 Студентка великолукского колледжа получила стипендию правительства РФ 23.05.2023, 10:000 «Европа Плюс - Псков» разыгрывает билеты на премьеру фильма Гая Ричи «Переводчик» 23.05.2023, 09:560 Александр Котов выпускникам: Смело идите вперёд навстречу мечте
23.05.2023, 09:420 Движение транспорта затруднено на Завеличье в Пскове 23.05.2023, 09:390 Нарушения антикоррупционного законодательства выявили в администрации Ершовской волости 23.05.2023, 09:301 Эстонская автобусная фирма возобновила перевозки между Таллином и Псковом 23.05.2023, 09:260 Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют
23.05.2023, 09:240 Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина 23.05.2023, 09:150 Квадратную дыру в асфальте на улице Труда в Пскове заделают в рамках гарантии  23.05.2023, 09:030 Распространяющего в Сети идеи неоязычества псковича осудили по трем статьям 23.05.2023, 08:500 Врач развеяла миф о том, что сигареты помогают побороть стресс
23.05.2023, 08:370 Псковичи оценили степень влияния изменения международных отношений на их работу 23.05.2023, 08:230 Мобильным операторам предлагают упростить доступ к земле 23.05.2023, 08:110 Пропавшего дедовчанина с длинной бородой нашли живым 23.05.2023, 07:550 Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего»
23.05.2023, 07:410 Движение транспорта на площади Ленина в Пскове ограничат 23 мая 23.05.2023, 07:180 В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам 23.05.2023, 07:000 Продажу спиртного запретят в Пскове на сутки 22.05.2023, 22:342 Концепцию нового фонтана на Завеличье определили по итогу голосования
22.05.2023, 22:300 Правила сооружения лестниц в зданиях Пскова от 1896 года опубликовал архив 22.05.2023, 22:150 Научное исследование псковского курсанта получило признание на международном конкурсе 22.05.2023, 22:000 Найденную археологами «улицу виноделов» в Анапе хотят сделать достопримечательностью 22.05.2023, 21:401 Льготные путевки на оздоровление в 2023 году получат более 700 псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru