Общество

Михаил Ведерников – выпускникам: Для вас открыты все пути

С окончанием школы выпускников Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием школы! Вот и настал этот долгожданный и волнительный момент в вашей жизни. День, когда для вас прозвучал последний школьный звонок. Скоро вы покинете стены родной школы, где провели столько лет, постигая азы науки. За эти годы вы стали образованными, интересными, любознательными юношами и девушками. Здесь вы учились дружить и разрешать конфликты, уважать взрослых и сами становились авторитетными старшими товарищами, учились работать в команде, помогать друг другу и защищать слабых», - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, все эти годы с выпускниками были классные руководители, учителя и педагоги, которые во многом стали для наставниками и даже вторыми родителями.

«Они передавали вам не только знания, но и делились своим опытом, помогали пережить неудачи и разделяли с вами радость от побед. Поблагодарите их за все доброе, светлое и полезное, что они вам дали. Друзья, для вас начинается новый и интересный жизненный этап. Поступление в университет, выбор профессии, поиск себя и реализация своих возможностей. Для вас открыты все пути, и вы сможете стать, кем захотите. Главное – верить в себя, честно трудиться, не бояться ошибок, трудностей и неудач», - продолжил он.

Михаил Ведерников призвал выпускников помнить о малой Родине, о наставниках и педагогах, которые сделали все, чтобы они получили достойное образование и необходимые знания.

«И знайте, что здесь, на Псковской земле, вас всегда готовы поддержать, в том числе в любых начинаниях, идеях, проектах. Успехов вам, удачи на жизненном и профессиональном пути, и всего самого доброго!» - подытожил он.