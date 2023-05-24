Общество

Подать в суд на обидчика можно будет через портал «Госуслуг»

Суперсервис «Правосудие онлайн» планируют интегрировать с порталом «Госуслуги». Благодаря этому россияне смогут через портал участвовать в судебных процессах, подать иск, изучить документы другой стороны процесса. Такой подход упростит и ускорит обращение в суд гражданам, нуждающимся в судебной защите. Об этом 22 мая сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Огуряев в Совете Федерации на круглом столе, посвященном цифровизации судопроизводства.

Внедрение электронных сервисов повышает уровень доступности правосудия, ускоряет процесс судопроизводства, делает его более прозрачным, уменьшает расходы и упрощает исполнение судебных решений, цитирует члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина «Парламентская газета».

По его словам, электронные сервисы судопроизводства становятся все более востребованными. Так, в 2022 году было подано 5,5 миллиона документов в электронном виде, разослано 24 миллиона СМС-уведомлений о судебных заседаниях, проведено более 460 тысяч заседаний в формате веб-конференции и более 500 тысяч — в режиме видеоконференции.

С ростом числа пользователей продвинутых технологий в судопроизводстве растут и запросы по расширению сервисов. Это касается и разработанного Минцифры совместно с судебными органами «Правосудия онлайн». Основная потребность пользователей портала госуслуг, по словам Дмитрия Огуряева, — возможность подавать заявления в любую судебную инстанцию.

«Человек уже привык, что практически любые вопросы с государственными структурами решается через портал госуслуг. Соответственно, подачу заявления в суды разумно упростить и организовать здесь же. Особенно если учесть, что на портале хорошо организована информационная поддержка и сопровождение. Здесь можно получить ответы на часто задаваемые вопросы», — заметил чиновник.

Интеграция суперсервиса позволит соотечественникам, помимо подачи исковых заявлений, получать судебные уведомления и решения в электронном виде, знакомиться с материалами дела без необходимости посещения суда, а кроме того, участвовать в судебном процессе в режиме веб-конференции, пройдя биометрическую идентификацию. В определенных случаях, «где нет больших серьезных дел», в Минцифры ожидают рост популярности ВКС-биометрии «без ущерба для качества».

«Количество пользователей, которые проходят через портал госуслуг, колоссально, и люди хорошо это воспринимают, потому что это лишний канал в получении информации. В почтовые ящики практически никто уже не заглядывает. Если он туда и заглядывает, то раз в месяц, и просроченная информация, там обнаруженная, ему никак не помогает», — уточнил замминистра.

Вместе с тем эффективность предлагаемой новации кратно увеличится, если повысить интуитивную узнаваемость сервиса и облегчать процесс поиска на самом портале госуслуг, уверен Александр Башкин. По его оценкам, интеграция «Правосудия онлайн» с госуслугами состоится в 2024 году.