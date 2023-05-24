Общество

В Псковской области вырос спрос на кадровых работников и эйчаров

Количество вакансий в сфере HR в Псковской области выросло на 107,1% по сравнению с прошлым годом. Со стороны соискателей рост активности тоже есть, но меньше: +28,7% новых резюме от эйчаров.

По данным сервиса hh.ru, в апреле псковские работодатели, ищущие кадровых специалистов и эйчаров, разместили на 107,1% вакансий больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Соискатели в сфере управления персоналом, также не отстают, количество опубликованных или обновленных резюме от эйчаров в регионе увеличилось на 28,7% за год.

Чаще остальных за последний месяц эйчаров искали работодатели из сферы ИТ (24%), а также в отрасли металлургии, продуктов питания и в финансовом секторе (по 8% в каждой сфере). Наименее заинтересованным в кадровых работниках были работодатели из области сельского хозяйства, государственной организации, розничной торговли и медицины (они разместили лишь по 3% вакансий).

Средняя предлагаемая заработная плата для специалистов сферы управления персоналом на сегодняшний день в регионе составляет 31 845 рублей, что на 969 рублей меньше, чем годом ранее. Местные жители, в свою очередь, подняли свои зарплатные ожидания на 1000 до 41 142.

В регионе наблюдается умеренный уровень конкуренции соискателей за рабочие места в сфере HR – 7 человек на вакансию. Это показатель здорового соотношения между работодателями и сотрудниками. Отметим, что в 2022 году получить должность эйчара жителям Псковской области было сложнее, на одно рабочее место претендовало 11-12 человек.