Общество

«Единая Россия» внесла законопроект об увеличении сроков отчётности НКО

«Единая Россия» внесла законопроект об увеличении сроков отчётности НКО, сообщили в пресс-службе партии.

Информацию об изменении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц они должны будут предоставлять в течение семи дней вместо сегодняшних трех. Об увеличении этого срока просили сами НКО. Инициативу «Единой России» поддержал Минюст и ФНС.

«Многие НКО не имеют в штатном расписании ставок юриста, бухгалтера. И отчетностью занимаются люди, которые непосредственно реализуют соцпроекты. Наши поправки позволят обеспечить стабильность работы НКО по оказанию помощи людям и являются частью задач народной программы "Единой России"», — сообщила зампред комитета ГД по развитию гражданского общества, председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко.