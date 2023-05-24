Общество

Более 400 псковских семей улучшили жилищные условия через кредитные кооперативы за счет маткапитала

418 семей направили средства материнского капитала на строительство или покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы в Псковской области с 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОСФР по Псковской области

Всего по данному виду распоряжения отделение Социального фонда по Псковской области перечислило 242 млн рублей.

Возможность направлять средства сертификата на погашение займов на приобретение жилья закреплена условиями программы материнского капитала. Так, семьи могут вступить в выбранный кооператив, взять кредит на покупку жилья и затем погашать его.

Помимо этого, также предусмотрена возможность строительства жилья на средства материнского капитала с использованием кредитных средств.