Авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии отработала тушение лесных пожаров

Лётчики авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии отработали тушение очагов возгораний в лесных массивах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Экипажи вертолётов Ми-8 вылетали для забора воды в открытых водоёмах и осуществляли её сброс над местом условного возгорания.
Точность попадания контролировалась с земли. Лётчики Росгвардии использовали водосливные устройства ВСУ-5А, которые крепились на внешней подвеске вертолетов.
Устройства способны транспортировать до 4,5 тонн воды. Конструкция ВСУ-5А позволяет регулировать объем забираемой воды.
Для его наполнения подходят любые открытые водоемы глубиной не менее 1,5 метров. Максимальный объем воды набирается в устройство за 20 секунд.