Общество

Авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии отработала тушение лесных пожаров

Лётчики авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии отработали тушение очагов возгораний в лесных массивах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Экипажи вертолётов Ми-8 вылетали для забора воды в открытых водоёмах и осуществляли её сброс над местом условного возгорания.

Точность попадания контролировалась с земли. Лётчики Росгвардии использовали водосливные устройства ВСУ-5А, которые крепились на внешней подвеске вертолетов.

Устройства способны транспортировать до 4,5 тонн воды. Конструкция ВСУ-5А позволяет регулировать объем забираемой воды.

Для его наполнения подходят любые открытые водоемы глубиной не менее 1,5 метров. Максимальный объем воды набирается в устройство за 20 секунд.