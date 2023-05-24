Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с детским омбудсменом Наталией Соколовой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

1 июня состоится сессия Псковского областного Собрания, на которой детский омбудсмен будет отчитываться о своей работе в 2022 году. В преддверии отчетной сессии Наталия Соколова придет в студию «ПЛН FM» и расскажет, как для нее сложился прошлый год и первые месяцы текущего, почему этот период стал для нее проверкой и какие вызовы внесли изменения в структуру и тематику обращений, которые к ней поступали. Также ведущая Татьяна Иванова обсудит с Наталией Соколовой проблему подросткового вандализма и планы на летнюю оздоровительную кампанию для детей.

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.