Общество

«Беседка»: Наталия Соколова об итогах работы, подростковом вандализме и летнем отдыхе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 мая. Гость студии - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

1 июня состоится сессия Псковского областного Собрания, на которой детский омбудсмен будет отчитываться о своей работе в 2022 году. В преддверии отчетной сессии Наталия Соколова пришла в студию «ПЛН FM» и рассказала, как для нее сложился прошлый год и первые месяцы текущего, почему этот период стал для нее проверкой и какие вызовы внесли изменения в структуру и тематику обращений, которые к ней поступали. Также ведущая Татьяна Иванова обсудила с Наталией Соколовой проблему подросткового вандализма и планы на летнюю оздоровительную кампанию для детей.