Самую распространенную причину травматизма детей назвала Наталия Соколова

Самой распространенной причиной гибели и травматизма детей являются дорожно-транспортные происшествия, также в летнее время вырастает травматизм, связанный с водоемами. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она добавила, что для профилактики травм несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности, необходима регламентация, чтобы дети понимали правила дорожного движения при использовании велосипедов и иных средств передвижения. Также омбудсмен упомянула, что летом значительно возрастает детский травматизм, связанный с водоемами.