Общество

Самую распространенную причину травматизма детей назвала Наталия Соколова

Самой распространенной причиной гибели и травматизма детей являются дорожно-транспортные происшествия, также в летнее время вырастает травматизм, связанный с водоемами. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самой распространенной причиной гибели и травматизма детей являются дорожно-транспортные происшествия. Это независимо от сезона, но весной и летом, конечно, их количество увеличивается, травматизм особенно. Это связано с тем, что дети, помимо того, что страдают как пешеходы и как пассажиры в автомобиле, летом берут в руки свои, условно говоря, транспортные средства. Это самокаты, мотороллеры, скутеры. Конечно, это увеличивает процент травм среди несовершеннолетних», – рассказала Наталия Соколова.

Она добавила, что для профилактики травм несовершеннолетних, использующих средства индивидуальной мобильности, необходима регламентация, чтобы дети понимали правила дорожного движения при использовании велосипедов и иных средств передвижения. Также омбудсмен упомянула, что летом значительно возрастает детский травматизм, связанный с водоемами.