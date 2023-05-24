Общество

Причину блуждания годовалых лосят по Пскову назвал эксперт

В чём причина появления молодых особей лосей в городах Псковской области, заместитель председателя регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов объяснил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Скриншот: Даниил Ефимов / «ВКонтакте»

«Активность в соцсетях, связанная с лосями, обусловлена наличием гаджетов у людей. А ситуация эта наблюдается ежегодно. Годовалые особи лосей, отогнанные матерями в связи с появлением нового потомства, ищут себе новую территорию. Без мамы и пока неопытные, они приходят на окраины городов», – пояснил эксперт.

Он также пояснил, что проскакать вглубь города их может заставить испуг. Как, например, в случае на улице Леона Поземского ночью 22 мая.

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«В данном случае отчетливо видно, что лосята преследуемы автомобилем», – уточнил Андрей Горкунов.

Ранее сообщалось, что двух лосей заметили на горе Соколихе у монумента в память о Ледовом побоище под Псковом.

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Он также добавил, что популяцию лосей в этом году нельзя считать аномальной.